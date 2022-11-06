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Сегодня, 16:13

Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам нужно продолжать бороться за чемпионство»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, почему принял участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».

— Почему вы решили принять участие в «Бумбатле»?

— Считаю, что это очень важно для окружающей среды. Очень хорошо, что ЦСКА организовал такую акцию. Я счастлив принять участие в ней.

— До конца первой части сезона остается не так много. Довольны ли вы тем, как идет команда и своими действиями?

— Думаю, мы проделали неплохую работу, не обходимо продолжать работать изо дня в день. И необходимо начать стабильно побеждать.

— За первый круг чемпионата ЦСКА занял третье место. Какие-то итоги можно сейчас подвести промежуточные? Есть ли шанс бороться за чемпионство?

— Когда я пришел, я уже говорил, что ЦСКА боролся за титулы, выигрывал титулы. Сейчас ничего не поменялось, я считаю, нам нужно продолжать бороться за чемпионство. Это наша главная цель в сезоне.

— Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»? Они тоже оступаются. Реально ли их догнать?

— Прежде всего, надо сконцентрироваться на работе. Еще усерднее работать на тренировках, только в этом и заключается секрет успеха. Тогда победы придут.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
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ТБ 2.5

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ТБ 2.5

31%

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П2

19%

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