Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам нужно продолжать бороться за чемпионство»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, почему принял участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».

— Почему вы решили принять участие в «Бумбатле»?

— Считаю, что это очень важно для окружающей среды. Очень хорошо, что ЦСКА организовал такую акцию. Я счастлив принять участие в ней.

— До конца первой части сезона остается не так много. Довольны ли вы тем, как идет команда и своими действиями?

— Думаю, мы проделали неплохую работу, не обходимо продолжать работать изо дня в день. И необходимо начать стабильно побеждать.

— За первый круг чемпионата ЦСКА занял третье место. Какие-то итоги можно сейчас подвести промежуточные? Есть ли шанс бороться за чемпионство?

— Когда я пришел, я уже говорил, что ЦСКА боролся за титулы, выигрывал титулы. Сейчас ничего не поменялось, я считаю, нам нужно продолжать бороться за чемпионство. Это наша главная цель в сезоне.

— Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»? Они тоже оступаются. Реально ли их догнать?

— Прежде всего, надо сконцентрироваться на работе. Еще усерднее работать на тренировках, только в этом и заключается секрет успеха. Тогда победы придут.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.