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Сегодня, 13:15

Роша — об интересе к нему зарубежных клубов: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.

«Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след», — сказал Роша.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.

Виллиан Роша с&nbsp;Кубком России. «Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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