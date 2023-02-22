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22 февраля, 22:41

Роша: «Помощь Акинфеева неоценима. Он всю команду тянет вперед»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос, получает ли критику от вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева.

«Если и да, то я могу уловить только интонацию. Понять смысл слов из-за языкового барьера сложно, общаемся больше жестами. Но с партнеров надо спрашивать по максимуму, только приветствую критику: она помогает расти.

Это шикарный кипер с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА. Помощь Игоря неоценима. Опыт, знание игры, ее ведение, подстраховка — все это и защиту успокаивает, и всю команду тянет вперед. Фундаментальная единица», — приводит Sport24 слова защитника.

В текущем сезоне 28-летний Роша провел за армейцев 17 матчей и отметился 2 забитыми голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-rosha-ob-akinfeyeve-pisal-istoriyu-tsska-pomoshch-igorya-neotsenima-ponyat-yego-podskazki-slozhno-obshchayemsya-zhestami
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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