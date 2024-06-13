Роша о шторме на юге Бразилии: «Я счастлив, что могу помочь оправиться от трагедии»

Сегодня, 19:35
Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил «СЭ» на вопрос о помощи бразильскому населению на юге страны.
Ранее в штате Риу-Гранди-ду-Сул прошел шторм, который оставил без крова множество семей.
«Я счастлив, что могу помочь бразильскому народу оправиться от этой трагедии. Слава богу, все постепенно налаживается», — сказал Роша «СЭ».
Роша не остался равнодушным к трагедии и решил принять участие в различных социальных акциях, например, выставив на аукцион свою футболу ЦСКА, а также пожертвовав деньги и продукты питания.