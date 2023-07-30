Защитник ЦСКА Зайнутдинов о матче с «Ахматом»: «Большие вопросы к судейству, честно сказать»

Защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выразил недовольство судейством в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Честно сказать, когда они нам последний гол забивали, я не знаю... Пенальти пробили, не забили, после этого он свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не смотрели? Большие вопросы к судейству, честно сказать. По игре? Мы не играем...» — сказал Зайнутдинов в эфире канала «Матч Премьер».

В первой половине встречи в ворота красно-синих назначили два пенальти, причем последний 11-метровый было разрешено перебить, а главный судья Владислав Безбородов заменил желтую карточку для защитника армейцев Милана Гайича на красную.