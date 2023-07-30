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Судейство

Сегодня, 21:08

Защитник ЦСКА Зайнутдинов о матче с «Ахматом»: «Большие вопросы к судейству, честно сказать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выразил недовольство судейством в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Честно сказать, когда они нам последний гол забивали, я не знаю... Пенальти пробили, не забили, после этого он свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не смотрели? Большие вопросы к судейству, честно сказать. По игре? Мы не играем...» — сказал Зайнутдинов в эфире канала «Матч Премьер».

В первой половине встречи в ворота красно-синих назначили два пенальти, причем последний 11-метровый было разрешено перебить, а главный судья Владислав Безбородов заменил желтую карточку для защитника армейцев Милана Гайича на красную.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА: четыре пенальти и два удаления за тайм! Онлайн трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
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