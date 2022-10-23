Защитник «Динамо» Кутицкий: «В опорной зоне интереснее. Можно подключиться и забить»

Сегодня, 12:35
Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал любимую позицию на поле.
— В последних матчах вы играете в центре поля, новая позиция.
— Да в принципе это не новая позиция. Я и при Сандро (Шварце) наигрывался там, в принципе ничего нового.
— Это связано с тем, что много новых защитников в команде?
— Нет, просто до этого играл в опорной зоне. Ничего нового.
— Где интереснее играть?
— Конечно, в опоре. Там ближе к нападению. Можно подключиться и забить иногда, развить атаки.
— Когда ждать гол?
— В будущем!
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования