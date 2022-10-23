Защитник «Динамо» Кутицкий: «В опорной зоне интереснее. Можно подключиться и забить»

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал любимую позицию на поле.

— В последних матчах вы играете в центре поля, новая позиция.

— Да в принципе это не новая позиция. Я и при Сандро (Шварце) наигрывался там, в принципе ничего нового.

— Это связано с тем, что много новых защитников в команде?

— Нет, просто до этого играл в опорной зоне. Ничего нового.

— Где интереснее играть?

— Конечно, в опоре. Там ближе к нападению. Можно подключиться и забить иногда, развить атаки.

— Когда ждать гол?

— В будущем!

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.