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Защитник «Динамо» Кутицкий — о дне рождения Яшина: «В честь такого праздника решили выиграть»

Защитник «Динамо» Кутицкий поделился мыслями о шансах команды на медали
Микеле Антонов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о шансах команды на медали РПЛ.

— Три победы с учетом Кубка России. За счет чего команда показывает такие результаты?

— Ничего не поменялось. Более настроены на каждый матч. Решили порадовать болельщиков. С каждой игрой прибавляем. Вот три победы.

— Новая форма в честь Льва Яшина.

— Отличная форма, в честь такого праздника решили тоже выиграть.

— Шансы на медали?

— Насколько я знаю, там отрыв три очка до третьего места. На следующий матч с «Химками» мы должны выходить с таким же настроем и побеждать.

— А в команде как воспринимают этот подъем?

— Отлично, эмоционально все нормально.

— Слухи об отставке Йокановича развеялись?

— Их и не было, мне кажется.

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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