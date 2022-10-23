Сегодня, 12:10
Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о шансах команды на медали РПЛ.
— Три победы с учетом Кубка России. За счет чего команда показывает такие результаты?
— Ничего не поменялось. Более настроены на каждый матч. Решили порадовать болельщиков. С каждой игрой прибавляем. Вот три победы.
— Новая форма в честь Льва Яшина.
— Отличная форма, в честь такого праздника решили тоже выиграть.
— Шансы на медали?
— Насколько я знаю, там отрыв три очка до третьего места. На следующий матч с «Химками» мы должны выходить с таким же настроем и побеждать.
— А в команде как воспринимают этот подъем?
— Отлично, эмоционально все нормально.
— Слухи об отставке Йокановича развеялись?
— Их и не было, мне кажется.
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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