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Защитник «Динамо» Кутицкий — о Захаряне: «Буду рад, если он перейдет в европейский клуб и будет развиваться»

Защитник «Динамо» Кутицкий рассказал, как тренируется Захарян
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как тренируется Арсен Захарян.

— Были слухи, что Смолов мог оказаться в Турции. Слышали что-то об этом?

— Не слышал.

— Никак не обсуждали?

— Нет.

— Конкуренция Смолова и Тюкавина?

— Они оба отличные игроки, нападающие. В принципе, все нормально.

— Многим казалось, что Захарян в последних матчах после истории с «Челси» выглядел блекло, но против «Локомотива» забил со штрафного, один гол отменили.

— Арсен всегда отдается на тренировках, нацелен на гол. Ничего удивительного.

— На ваш взгляд повлияла история с «Челси» на него?

— Нет.

— Верите в то, что переход может произойти?

— Буду рад за него, если он перейдет в какой-нибудь европейский клуб и дальше будет развиваться.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
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Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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