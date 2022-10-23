Сегодня, 12:20
Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как тренируется Арсен Захарян.
— Были слухи, что Смолов мог оказаться в Турции. Слышали что-то об этом?
— Не слышал.
— Никак не обсуждали?
— Нет.
— Конкуренция Смолова и Тюкавина?
— Они оба отличные игроки, нападающие. В принципе, все нормально.
— Многим казалось, что Захарян в последних матчах после истории с «Челси» выглядел блекло, но против «Локомотива» забил со штрафного, один гол отменили.
— Арсен всегда отдается на тренировках, нацелен на гол. Ничего удивительного.
— На ваш взгляд повлияла история с «Челси» на него?
— Нет.
— Верите в то, что переход может произойти?
— Буду рад за него, если он перейдет в какой-нибудь европейский клуб и дальше будет развиваться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования