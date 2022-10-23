Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как тренируется Арсен Захарян.

— Были слухи, что Смолов мог оказаться в Турции. Слышали что-то об этом?

— Не слышал.

— Никак не обсуждали?

— Нет.

— Конкуренция Смолова и Тюкавина?

— Они оба отличные игроки, нападающие. В принципе, все нормально.

— Многим казалось, что Захарян в последних матчах после истории с «Челси» выглядел блекло, но против «Локомотива» забил со штрафного, один гол отменили.

— Арсен всегда отдается на тренировках, нацелен на гол. Ничего удивительного.

— На ваш взгляд повлияла история с «Челси» на него?

— Нет.

— Верите в то, что переход может произойти?

— Буду рад за него, если он перейдет в какой-нибудь европейский клуб и дальше будет развиваться.