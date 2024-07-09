Защитник «Динамо» Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на Олимпиаду

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в Олимпийскую сборную Парагвая, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Парагвайцы проведут три матча в групповом турнире: против сборных Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

20 июля «Динамо» сыграет против «Факела» в 1-м туре сезона-2024/25 РПЛ. Кроме того, капитан бело-голубых может пропустить матчи против «Локомотива» (27 июля), «Акрона» (3 августа) и «Зенита» (10 августа) в РПЛ, а также игру первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (31 июля).