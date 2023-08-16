Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:32

Защитник «Динамо» Бессмертный: «Буду себя проявлять, чтобы тренерский штаб доверял мне»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о том, как удалось попасть в основную команду.

— Мне на самом деле очень повезло, что в связи с травмами некоторых игроков я попадаю в обойму, в основной состав, — приводит слова Бессмертного «Известия». — И вот буду себя проявлять, попытаться тренироваться еще сильнее и прогрессировать, чтобы тренерский штаб доверял мне.

— Ну после таких удачных матчей вряд ли те, кто вернутся после травм, смогут вас выдавить из основы.

— Нет, все время надо доказывать. Здесь в команде очень большая конкуренция. Очень все строго, и надо постоянно делать все на максимуме.

19-летний россиянин провел в текущем сезоне 4 матча и забил один гол.

Источник: https://iz.ru/1559555/aleksei-fomin/ochen-malo-bylo-shansov-chto-ia-budu-igrat
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков назвал Аршавина лучшим партнером в своей футбольной карьере

Кержаков: «Считаю Аршавина самым лучшим партнером за всю мою футбольную карьеру»