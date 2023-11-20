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Сегодня, 16:09

Защитник «Динамо» Бессмертный может пропустить остаток года из-за травмы, полученной в молодежной сборной России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил травму в молодежной сборной России.

Из-за повреждения футболист пропустил товарищескую игру с минским «Динамо» (3:4).

В понедельник, 20 ноября, 19-летний игрок должен пройти медицинское обследование. По предварительным данным, у Бессмертного такое же повреждение, как и у его одноклубника Эли Дасы, который повредил голеностоп и выбыл на срок от 3 до 4 недель. В таком случае Бессмертный больше не появится на поле в 2023 году.

Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
Молодежная сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Станислав Бессмертный
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