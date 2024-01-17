Сегодня, 16:17
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем физическом состоянии после травмы.
Ранее 19-летний футболист получил повреждение в игре за молодежную сборную России.
— Как провел отпуск, отпраздновал Новый год?
— Всегда праздную Новый год дома, в своем родном селе Родионово. Это рядом с Ростовской областью. Обычно провожу все праздники с родителями, встречаюсь с друзьями.
— Последние матчи ты пропускал из-за повреждения, как себя чувствуешь?
— Сейчас чувствую себя лучше. Бегаю на максимум. Тренировался в отпуске, все хорошо.
— С какими мыслями готовишься к сборам? Многие говорят, что у Лички они сложные.
— Настраиваюсь на работу. Будет сложно, зато будет в играх легче.
— Какие цели ставишь себе на 2024 год?
— Как и все, играть в основе и выиграть трофей.
Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.