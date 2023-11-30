Защитник «Динамо» Бессмертный о травме: «Буду пытаться восстановиться к последнему матчу»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал «СЭ» о своем восстановлении от травмы бедра.

19-летний футболист получил повреждение в молодежной сборной России.

«У меня повреждение. Насколько серьезное? Скорее всего до конца года буду восстанавливаться, к сборам. Буду пытаться побыстрее восстановиться к последнему матчу в году», — сказал Бессмертный «СЭ».

Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.