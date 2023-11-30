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Сегодня, 11:33

Защитник «Динамо» Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Бессмертный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что в контракте 19-летнего защитника с бело-голубыми нет опции выкупа.

«Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», — цитирует Бессмертного Sport24.

В текущем сезоне Бесссмертный провел 9 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Действующий контракт защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

После 16 туров «Динамо» (28 очков) занимает третье место в РПЛ. «Зенит» (33) лидирует в турнирной таблице. 29 ноября бело-голубые обыграли петербуржцев в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

Источник: Sport24
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Станислав Бессмертный
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