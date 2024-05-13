Защитник «Динамо» Даса не будет вызван на ближайшие товарищеские матчи сборной Израиля

Новый главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон не планирует вызывать защитника «Динамо» Эли Дасу на ближайшие товарищеские матчи национальной команды, сообщает Sport5.

8 июня Израиль сыграет на выезде против Венгрии, а спустя 3 дня проведет домашнюю встречу с Белоруссией.

По информации источника, 53-летний специалист все еще не принял окончательного решения касаемо участия игрока бело-голубых в Лиге наций. Сборная Израиля сыграет в одной группе с Италией, Францией и Бельгией.

В нынешнем сезоне 31-летний Даса провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 2 результативными передачами.

(Эли Швидлер)