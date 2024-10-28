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Сегодня, 11:00

Защитник «Динамо» Даса приступил к тренировкам в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника Эли Дасы.

«Даса тренировался в общей группе. Просто он не попал в заявку — тренерское решение. А так он у нас уже неделю тренируется в общей группе без ограничений. Может сыграть в следующем матче. Так как у него родился ребенок, ему нужно было полететь, так понимаю, Марцел его отпустил», — сказал Родионов «СЭ».

В воскресенье, 6 октября, 31-летний защитник получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Даса был заменен на 64-й минуте встречи.

В текущем сезоне израильский футболист провел 13 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)

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