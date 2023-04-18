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Сегодня, 14:41

Даса: «Смолов — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о голе нападающего команды Федора Смолова в матче 23-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:1).

«Федор — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде. Мы должны снабжать его мячами, помогать ему забивать и поддерживать его в каждом матче. Смолов — важный игрок «Динамо», который должен продолжать играть в том же духе», — приводит Sport24 слова Дасы.

Смолов отличился впервые с октября прошлого года. В течение этого периода форвард пропустил три игры из-за мышечной травмы.

«Динамо» с 39 очками занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-18-dasa-smolov-odin-iz-liderov-dinamo-vazhnyy-igrok-komandy-kotoryy-dolzhen-prodolzhat-igrat-v-tomzhe-dukhe
Федор Смолов
Эли Даса
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ФК Динамо (Москва)
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