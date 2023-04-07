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Сегодня, 11:25

Защитник «Динамо» Даса рассказал о настрое на матч со «Спартаком» после поражения от «Акрона»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Будет ли сложно перестроиться после поражения от «Акрона», потому что дальше важный матч со «Спартаком»?
— Профессиональным футболистам нужно быстро перестраиваться, когда ты проигрываешь, выигрываешь. Нам нужно выложиться на полную в матче со «Спартаком», а дальше будем говорить от матча к матчу.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).

Футбол
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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