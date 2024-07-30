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Сегодня, 10:00

Даса не считает, что Глух перейдет в Россию. Футболистом интересовался «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» оценил шансы на переход партнеров по сборной Израиля Оскара Глуха и Эдена Карцева в клубы РПЛ.

В летнее трансферное окно 2022 года хавбек Карцев, на тот момент игравший за «Маккаби» из Нетании, перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста. В настоящее время футболист выступает за «Шеньчжень Пэн Сити».

Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби» Тель-Авив в январе 2023 года. Летом 2022 года сообщалось, что футболиста пытался подписать «Зенит», однако израильский клуб не отпустил полузащитника в Россию.

«Эден играет в Китае. Оскар хорошо выступает за «Зальцбург». Многие топ-клубы хотят приобрести его. Не думаю, что в данный момент он может перейти в Россию. У него есть все, чтобы играть за лучшие команды мира», — сказал Даса «СЭ».

В нынешнем сезоне Карцев провел 3 матча за «Шеньчжень» и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Глух провел за австрийский «Зальцбург» 39 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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