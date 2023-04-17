Защитник «Динамо» Даса высказался о шансах команды закончить сезон в топ-3 РПЛ

Защитник «Динамо» Эли Даса считает, что команде по силам занять место в топ-3 чемпионата России по итогам сезона.

«Как я говорил ранее, мы должны быть сосредоточены на каждом матче, потому что в последнее время не достигаем поставленных целей. Но для нас было важно заработать три очка в матче с «Пари НН» — эта победа придаст нам уверенности в будущем. Возможно ли попасть в тройку по итогом сезона? Все возможно! Но нам надо биться за каждое очко в оставшихся матчах», — приводит «Чемпионат» слова Дасы.

По итогам 23 туров «Динамо» набрало 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда встретится с «Зенитом». Матч пройдет 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.