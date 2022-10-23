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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» высказался о специальной форме бело-голубых на матч против «Локомотива», которая была приурочена ко дню рождения Льва Яшина.
«Играть в футболках, которые приурочены ко дню рождения Яшина — это особенный момент для клуба. Он — легенда. Для всей футбольной истории. Для нас честь одержать победу в день его рождения», — сказал Даса «СЭ».
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования