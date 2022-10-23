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Сегодня, 11:14

Лаксальт назвал Яшина легендой мирового футбола

Руслан Минаев

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.

Матч против «Локомотива» (3:1) в 14-м туре РПЛ динамовцы провели в форме черного цвета в честь 93-летия со дня рождения голкипера.

«Когда узнал, что мы будем играть в форме другого цвета, спросил, почему, мне рассказали. Это великолепно. Этот цвет дал хороший результат нам, болельщикам «Динамо», это останется в памяти. Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо», — цитирует Лаксальта ТАСС.

Яшин за свою карьеру выигрывал золотую и серебряную медаль чемпионата Европы, становился олимпийским чемпионом Мельбурна-1956.

В составе «Динамо» вратарь 5 раз выигрывал чемпионат СССР, а в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: https://tass.ru/sport/16130577

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
1
1
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