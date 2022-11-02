Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:24

Лаксальт — о чемпионской гонке: «Не нужно думать о том, сколько у других очков, надо сконцентрироваться на себе»

Лаксальт поделился мнением о перспективах «Динамо» в чемпионской гонке в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о перспективах команды в чемпионской гонке в РПЛ.

«Как оценю шансы «Динамо» в борьбе с петербуржцами за чемпионство? Единственное, о чем мы можем думать, это о своем пути. Главное — побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А еще хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков. Надо сконцентрироваться на себе», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

После 15-и туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/laksalt-o-borbe-za-chempionstvo-ne-nuzhno-dumat-o-tom-kak-igrayut-drugie-nado-skontsentrirovatsya-na-1401950/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Шикунов считает, что Божович много хорошего сделал для российского футбола

Мостовой: «Зениту» трудно будет пройти сезон без поражений. От «Ростова» никто не ожидал такого результата»