Лаксальт о 100-м голе Смолова в РПЛ: «Надеюсь он продолжит много забивать»

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал 100-й гол форварда Федора Смолова в РПЛ.
«Конечно, это великолепный результат для нападающего. Забить 100 мячей в премьер-лиге нелегко для любого футболиста. Отличная цель.
Смолов великолепный игрок, он обладает хорошими качествами. Надеюсь, что он продолжит много забивать и принесет пользу «Динамо», — цитирует уругвайца ТАСС.
Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).
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Основные источники исследования