Лаксальт о 100-м голе Смолова в РПЛ: «Надеюсь он продолжит много забивать»

Лаксальт поздравил Смолова с 100-м голом в РПЛ

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал 100-й гол форварда Федора Смолова в РПЛ.

«Конечно, это великолепный результат для нападающего. Забить 100 мячей в премьер-лиге нелегко для любого футболиста. Отличная цель.

Смолов великолепный игрок, он обладает хорошими качествами. Надеюсь, что он продолжит много забивать и принесет пользу «Динамо», — цитирует уругвайца ТАСС.

Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).