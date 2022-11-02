Защитник «Динамо» Лаксальт заявил, что с удовольствием остался бы в России как можно дольше

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, как долго планирует играть в России.

«Повторюсь, мне здесь очень хорошо, и я бы с удовольствием остался в России как можно дольше. Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится, а, наоборот, будет сделано все возможное, чтобы ни для меня, ни для других людей в России не наступило время, когда мы бы почувствовали себя не в безопасности. Я нахожусь сейчас в таком же состоянии, как и любой русский человек», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Уругвайский футболист выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Лаксальт сыграл 9 матчей в составе московской команды и не отметился результативными действиями.