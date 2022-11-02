Защитник «Динамо» Лаксальт заявил, что с удовольствием остался бы в России как можно дольше

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, как долго планирует играть в России.
«Повторюсь, мне здесь очень хорошо, и я бы с удовольствием остался в России как можно дольше. Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится, а, наоборот, будет сделано все возможное, чтобы ни для меня, ни для других людей в России не наступило время, когда мы бы почувствовали себя не в безопасности. Я нахожусь сейчас в таком же состоянии, как и любой русский человек», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».
Уругвайский футболист выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 Лаксальт сыграл 9 матчей в составе московской команды и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования