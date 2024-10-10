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Сегодня, 20:26

Лаксальт: «В «Динамо» есть много футболистов, кто может забивать помимо Тюкавина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался об атакующих действиях бело-голубых.

«Сколько голов жду от Тюкавина в этом сезоне? Смотрите, я считаю, что у нас в команде есть много футболистов, кто может забивать помимо Тюкавина. Конечно, Костя, как форвард, должен забивать. Но самое главное, чтобы мы все старались стать лучше и работали на благо команды. Дело не только в голах», — приводит слова Лаксальта Legalbet.

Нападающий Константин Тюкавин в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Динамо», забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

«Динамо» набрало 20 очков в 11 матчах РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.

Источник: Legalbet
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт

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