Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» после кубкового матча против «Ростова» (3:1) рассказал, с какой целью перешел в российский клуб.

— Сборная Израиля попала в группу А по итогам матчей в Лиги Наций. Это большое событие для вашей команды?

— Конечно! В футболе не бывает простых игр. Ни в РПЛ, ни в сборной. Мы становимся умнее и опытнее в матчах за клубы. Мы будем делать все возможное в играх за сборную.

— Какое у тебя любимое место в Москве?

— Такое я еще не нашел. У нас очень много игр. Плюс был перерыв на матчи сборных. Было не так много времени, чтобы я увидел Москву.

— Ты никогда не гулял по городу?

— Еще нет. Я здесь ради футбола, а не для того, чтобы гулять и веселиться. Когда придет время — я сделаю это. Но сейчас его просто нет. Я сфокусирован на игре!

В этом сезоне Даса провел 7 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.