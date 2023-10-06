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Сегодня, 18:36

Бальбуэна — о битве взглядов в футболе: «Будет весело, если это внедрят»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о битве взглядов в футболе.

«Должно быть весело. Но, думаю, в футболе такое пока не нужно. Хотя будет весело, если это внедрят. С кем бы хотели? С другом Мединой? Он не такой высокий. Посмотрим, пока не знаю. (смеется)», — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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