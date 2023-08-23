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РПЛ

Сегодня, 20:24

Бальбуэна — о взаимоотношениях с Мединой: «Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с парагвайским полузащитником «Спартака» Хесусом Мединой.

— У вас с Мединой одно агенство: общались ли с Хесусом по поводу его трансфера из ЦСКА в «Спартак»?

— Нет. Надеюсь, что у него будет хороший сезон. Желаю всего наилучшего. Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть. Конечно же, ты хочешь побеждать в каждом матче. Я играл против него много раз, ничего не менялось, — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Динамо» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Рубином».

Хесус Медина
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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