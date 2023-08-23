Бальбуэна — о взаимоотношениях с Мединой: «Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с парагвайским полузащитником «Спартака» Хесусом Мединой.

— У вас с Мединой одно агенство: общались ли с Хесусом по поводу его трансфера из ЦСКА в «Спартак»?

— Нет. Надеюсь, что у него будет хороший сезон. Желаю всего наилучшего. Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть. Конечно же, ты хочешь побеждать в каждом матче. Я играл против него много раз, ничего не менялось, — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Динамо» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Рубином».