Бальбуэна — о Захаряне в «Реал Сосьедад»: «Будем следить за ним на расстоянии»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника клуба Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что все условия между сторонами согласованы и трансфер близок к завершению. «Динамо» уведомило «Реал Сосьедад» о решении всех разногласий.

«У Захаряна есть все, чтобы расти и быть успешным в еврокубках. Желаем ему всего наилучшего. Он наш друг! Будем следить за ним на расстоянии. Мы все рады за Захаряна», — сказал Бальбуэна «СЭ».

16 августа «СЭ» сообщал, что 20-летний футболист провел тренировку с московской командой. В «Динамо» подтвердили эту информацию. «Чемпионат» информировал о проблемах в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад», игрок не вылетел в Испанию.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.