Защитник «Динамо» Фернандес: «Обязательно нужно было выигрывать у «Оренбурга»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

— Была довольно сложная игра. У нас было не особо хорошее положение, обязательно нужно было выигрывать эту игру. Хорошо, что мы добились победы. Стандарты? Это очень важная часть нашей работы. Мы много работаем над стандартами в обороне, в атаке.

— Как удалось прервать череду не очень удачных матчей?

— Может быть, недостаточно хорошо играли в последних играх. Хорошо, что сегодня прервали эту серию и одержали такую важную победу.

— В прессе говорили, что Йоканович дали три матча в качестве рулетки доверия.

— Не слышал об этом.

— В Москве похолодало. Как вы это переносите?

— Привыкаю, адаптируюсь, теплее одеваюсь.