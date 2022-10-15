Защитник «Динамо» Фернандес: «Обязательно нужно было выигрывать у «Оренбурга»

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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).
— Была довольно сложная игра. У нас было не особо хорошее положение, обязательно нужно было выигрывать эту игру. Хорошо, что мы добились победы. Стандарты? Это очень важная часть нашей работы. Мы много работаем над стандартами в обороне, в атаке.
— Как удалось прервать череду не очень удачных матчей?
— Может быть, недостаточно хорошо играли в последних играх. Хорошо, что сегодня прервали эту серию и одержали такую важную победу.
— В прессе говорили, что Йоканович дали три матча в качестве рулетки доверия.
— Не слышал об этом.
— В Москве похолодало. Как вы это переносите?
— Привыкаю, адаптируюсь, теплее одеваюсь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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