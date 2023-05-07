Защитник «Динамо» Фернандес пропустит до 6 недель из-за травмы

Пресс-служба «Динамо» рассказала о состоянии защитника команды Роберто Фернандеса.

«Наш защитник Роберто Фернандес получил травму в матче с «Химками». Обследование выявило повреждение мышцы бедра. Восстановление может занять до 4-6 недель», — говорится в сообщении.

Вчера, 6 мая, из-за травмы Фернандес покинул поле на 35-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). В этом сезоне он провел 19 матче в чемпионате России, забив 2 гола.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.