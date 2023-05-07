КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:19

Защитник «Динамо» Фернандес пропустит до 6 недель из-за травмы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Пресс-служба «Динамо» рассказала о состоянии защитника команды Роберто Фернандеса.

«Наш защитник Роберто Фернандес получил травму в матче с «Химками». Обследование выявило повреждение мышцы бедра. Восстановление может занять до 4-6 недель», — говорится в сообщении.

Вчера, 6 мая, из-за травмы Фернандес покинул поле на 35-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). В этом сезоне он провел 19 матче в чемпионате России, забив 2 гола.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Роберто Фернандес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
«Нижний Новгород» и «Урал» сыграли вничью
«Зенит» сообщил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы
Экс-тренер сборной России Игнатьев объяснил, почему «Спартак» не сможет обыграть «Зенит»
ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Тошич уверен, что ЦСКА завершит сезон РПЛ в тройке призеров
Булыкин рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» со «Спартаком»

Тошич уверен, что ЦСКА завершит сезон РПЛ в тройке призеров