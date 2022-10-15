Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, почему его часто удаляют с поля

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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, почему довольно часто получает красные карточки.
«Может быть, эмоциональное давление. Не знаю, в чем дело, почему так. В Парагвае я сыграл 100 с лишним матчей, у меня было два удаления, здесь 7 матчей и такое же количество удалений», — сказал Фернандес.
В первый раз 22-летний парагвавец удалился в игре 7-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2). Затем получил две желтые карточки в матче 10-го тура с «Зенитом» (0:2).
«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования