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Сегодня, 22:27

Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, почему его часто удаляют с поля

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, почему довольно часто получает красные карточки.

«Может быть, эмоциональное давление. Не знаю, в чем дело, почему так. В Парагвае я сыграл 100 с лишним матчей, у меня было два удаления, здесь 7 матчей и такое же количество удалений», — сказал Фернандес.

В первый раз 22-летний парагвавец удалился в игре 7-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2). Затем получил две желтые карточки в матче 10-го тура с «Зенитом» (0:2).

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Роберто Фернандес
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