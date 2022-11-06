Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года из-за травмы бедра

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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Из-за повреждения 22-летний парагваец пропустит все оставшиеся игры команды в 2022 году: против «Ростова» (6 ноября) и ЦСКА (13 ноября) в чемпионате России, а также против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября) в Кубке России.
Фернандес перешел в «Динамо» в июле нынешнего года. На его счету 2 гола в 14 матчах за московскую команду во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования