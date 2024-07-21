Лепский — о голе в ворота «Факела»: «С Тюкавиным конкурировать не собираюсь»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский прокомментировал свой гол в ворота «Факела» (3:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Планирую стать главным бомбардиром команды? Нет. (Смеется.) Главное, чтобы команда побеждала, а забитые мячи — это приятный бонус. Косте Тюкавину конкуренцию составлять не собираюсь. Забивать голы — его работа», — приводит слова игрока Legalbet.

«Динамо» набрало 3 очка и находится на втором месте в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 июля.