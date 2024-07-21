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Сегодня, 04:06

Лепский — о голе в ворота «Факела»: «С Тюкавиным конкурировать не собираюсь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Иван Лепский прокомментировал свой гол в ворота «Факела» (3:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Планирую стать главным бомбардиром команды? Нет. (Смеется.) Главное, чтобы команда побеждала, а забитые мячи — это приятный бонус. Косте Тюкавину конкуренцию составлять не собираюсь. Забивать голы — его работа», — приводит слова игрока Legalbet.

«Динамо» набрало 3 очка и находится на втором месте в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 июля.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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