Кутицкий: «Могу представить себя только в футболке сборной России»

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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий сообщил, что не собирается менять гражданство ради выступления за другую сборную.
— Не обращаю внимания на то, что сейчас нет международных турниров, — цитирует «РБ Спорт» Кутицкого. — Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла товарищескую игру с Сербией, достойной командой. Мы получили опыт и себя показали.
— Футбольные федерации других стран проявляют активность по отношению к молодым российским футболистам, зовут к себе. Вы можете представить, что смените гражданство и сыграете за сборную другой страны?
— Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России.
21-летний Кутицкий дебютировал в основной команде «Динамо» в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол. В сентябре 2022 года игрок дебютировал в составе молодежной сборной России.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования