Лаксальт — о позиции на поле: «Буду играть везде, где нужно «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с «СЭ» после победы над «Балтикой» (2:0) ответил на вопрос об игре в полузащите.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка переквалифицировал Лаксальта из крайнего защитника в опорного полузащитника.

— В «Динамо» теперь вы играете в центре поля. Комфортно ли вам на этой позиции?

— Это не первый раз, когда я выхожу в центре поля. Нужно играть там, где просит тренер. Пытаюсь помогать команде, и все.

— Можете ли вы сыграть в атаке, если понадобится?

— Я буду играть везде, где нужно «Динамо» и где меня попросит тренер.

В текущем сезоне уругваец провел за «Динамо» 3 матча и выполнил 1 результативную передачу.