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Сегодня, 02:42

Защитник «Динамо» Лепский: «Могу назвать Бальбуэну своим наставником»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, как на его игру повлиял его одноклубник Фабиан Бальбуэна.

«Своим наставником в «Динамо» среди футболистов с полной уверенностью могу назвать Фабиана Бальбуэну. Он много где поиграл, чего только стоит АПЛ и бразильский чемпионат. Даже сейчас он на Кубке Америки играл против Бразилии. У него очень большой опыт, которым он делится», — приводит Legalbet слова Лепского.

Лепский — воспитанник «Динамо». В матче первого тура чемпионата России-2024/25 против «Факела» (3:1) 19-летний россиянин забил один гол.

Источник: Legalbet
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