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РПЛ

Сегодня, 16:21

Защитник «Динамо» Лепский назвал Тюкавина весельчаком

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился мнением об одноклубниках Константине Тюкавине и Фабиане Бальбуэне.

«Лидер «Динамо» — Фабиан Бальбуэна. Потому что как на поле, так и за его пределами он тянет команду за собой. Всегда подскажет, поддержит», — цитирует Лепского Sport24.

Также футболист отметил, что у каждого есть потенциал, чтобы стать лидером команды.

«Тюкавин? Может быть. Но он такой, больше весельчак», — добавил Лепский.

32-летний Бальбуэна в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 13 матчей и сделал 1 голевую предачу, а 21-летний Тюкавин провел 20 игр за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

«Динамо» после 16 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Фабиан Бальбуэна
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