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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:25

Защитник «Динамо» Лепский — о выбитом зубе: «В понедельник поеду в стоматологию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский в разговоре с «СЭ» рассказал, что посетит стоматологию на следующей неделе.

В матче бело-голубых с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ 19-летний защитник в результате столкновения лишился зуба.

«Когда выбили зуб, переживал, думал об этом, но все нормально. Сейчас тоже болит. В понедельник поеду в стоматологию», — сказал Лепский «СЭ».

«Динамо» в 1-м туре РПЛ обыграло «Факел» (3:1), а во 2-м — «Локомотив» (3:1). Команда идет на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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