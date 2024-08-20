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Сегодня, 17:17

Защитник «Динамо» Лепский занимает первое место в РПЛ по проценту выигранных единоборств

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Защитник московского «Динамо» Иван Лепский лидирует по проценту выигранных единоборств в новом сезоне, сообщает Opta Sports.

19-летний футболист выиграл 83 процента единоборств (19/23), в том числе 14 из 16 верховых. На втором и третьем местах идут защитники ЦСКА Виллиан Роша (79 процентов) и Игорь Дивеев (76 процентов).

Четвертую строчку в этом рейтинге делят игрок «Рубина» Игор Вуячич и хавбек «Краснодара» Александр Черников (оба — 73 процента).

После пяти туров лидером таблицы чемпионата России является «Зенит» с 13 очками. Клуб из Санкт-Петербурга опережает московское «Динамо» на 1 балл.

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