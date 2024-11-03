Защитник «Динамо» Махачкала Кагермазов заявил, что не отказался бы от предложения «Зенита»

Сегодня, 10:30
Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал «СЭ», как бы отреагировал на предложение «Зенита».
«От таких предложений не отказываются. Мы в детстве занимались футболом и всегда мечтали играть в топах и грандах российского футбола. Наверное, «Зенит» в последние десять лет является лучшим клубом. Говорить сейчас о таком предложении не приходится, но отказать будет сложно. У меня никакой ненависти к этому клубу нет», — сказал Кагермазов «СЭ».
В текущем сезоне РПЛ Кагермазов сыграл 14 матчей и отметился одним голом. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.