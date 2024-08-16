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Сегодня, 21:44

Майсторович о продлении контракта: «Хочу остаться в «Динамо», потому что здесь начал играть профессионально»

Руслан Минаев
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Защитник «Динамо» Милан Майсторович прокомментировал продление контракта с бело-голубыми.

Новое соглашение с 19-летним сербом рассчитано до конца сезона-2028/29.

«Хочу остаться в клубе, потому что здесь я начал играть в футбол профессионально. Атмосфера в клубе нормальная. Хочу забивать много голов, выиграть Кубок и чемпионство», — сказал защитник клубной пресс-службе.

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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