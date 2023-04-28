Защитник «Динамо» Майстрович: «Играли хорошо. Результат, к сожалению, плохой»

28 апреля, 23:02
Защитник «Динамо» Милан Майстрович прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.
«Играли хорошо. Результат, к сожалению, плохой. Не смогли использовать моменты. Невезение. Случай был не на нашей стороне», — сказал Майстрович.
«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».
hant64
Даже страшно представить, каков будет результат, когда они будут играть плохо - 0:11 с Торпедо?
28.04.2023