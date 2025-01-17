Маричаль — о русских блюдах: «Холодец не очень понравился, «Наполеон» — вкусно!»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль ответил на вопрос «СЭ» о русских блюдах.

— Перед Новым годом выходило видео, где легионеры «Динамо» пробовали русскую кухню. Какое у тебя мнение о холодце?

— Да, мы пробовали с Лаксальтом, но мне не очень понравилось.

— А пробовали ли пельмени с борщом?

— Да, особенно мне нравится торт «Наполеон»! Это очень вкусно, правда.

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.