Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:47

Защитник «Динамо» Сазонов: «Обидно, что проиграли «Локомотиву». Ничего не предвещало четыре пропущенных мяча»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение бело-голубых от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ (2:4).

«Свой гол в ворота «Локомотива» хочу посвятить семье: маме, папе, брату. Гол мы отпраздновали с Матиасом Норманом, потому что у него был день рождения. Обидно, что проиграли «Локомотиву». Выигрывали 2:1, как раз я забил второй гол. Ничего не предвещало четыре пропущенных мяча, но получилось так, что мы их пропустили», — цитирует Сазонова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 3 июня московская команда встретится с «Оренбургом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-dinamo-sazonov-nichego-ne-predveshalo-chetyre-propushennykh-myacha-ot-lokomotiva-254849/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Саба Сазонов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Савин заявил, что Клотет останется в «Торпедо»
Балахнин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
Коновалов: «Локомотив» ярче всех провел концовку чемпионата»
Игнатьев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Пари НН»
Петрушин считает, что основной проблемой «Динамо» последних лет является оборона
Алдонин: «Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Команда здорово прошла по игре весь чемпионат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Команда здорово прошла по игре весь чемпионат»

Петрушин считает, что основной проблемой «Динамо» последних лет является оборона