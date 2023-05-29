Защитник «Динамо» Сазонов: «Обидно, что проиграли «Локомотиву». Ничего не предвещало четыре пропущенных мяча»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение бело-голубых от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ (2:4).

«Свой гол в ворота «Локомотива» хочу посвятить семье: маме, папе, брату. Гол мы отпраздновали с Матиасом Норманом, потому что у него был день рождения. Обидно, что проиграли «Локомотиву». Выигрывали 2:1, как раз я забил второй гол. Ничего не предвещало четыре пропущенных мяча, но получилось так, что мы их пропустили», — цитирует Сазонова Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 3 июня московская команда встретится с «Оренбургом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.