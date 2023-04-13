Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о словах Семака, после которых ему было очень приятно

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«В РПЛ у меня было всего три тренера, и все абсолютно разные. Семак очень хладнокровен. С ним можно открыто пообщаться. Атмосфера при нем без напряжения: Сергей Богданович чувствует себя уверенно. Именно при Семаке я заиграл. На сборах в «Зените» был матч, когда я впервые в жизни вышел на месте опорного полузащитника. После игры Семак назвал меня MVP. Было приятно: одно дело, когда тренер что-то говорит тебе в личной беседе, и совсем другое — в СМИ. Это стало для меня стимулом расти и развиваться», — приводит Sport24 слова Сазонова.

21-летний защитник является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2021 год. В составе питерской команды Сазонов стал чемпионом России.