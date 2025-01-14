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Сегодня, 14:03

Защитник «Динамо» Скопинцев планирует опубликовать свои стихи

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что намерен опубликовать несколько стихотворений собственного сочинения.

«Я пишу стихи в основном тогда, когда летаю, вдохновение находит, сейчас воспроизвести с ходу не получится. У меня есть определенный сборник, там стихотворений 10, но я просто их не афиширую. Идея опубликовать какие-то стихотворения есть. В школе хорошо литературу и историю изучал, как-то легко складываются слоги, может быть, речевой оборот позволяет формировать нужные предложения, которые плавно переходят в стихи», — цитирует Скопинцева ТАСС.

27-летний защитник играет за «Динамо» с января 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. В нынешнем сезоне Скопинцев отдал 1 результативную передачу за 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: ТАСС
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Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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