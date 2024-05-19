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Сегодня, 13:00

Защитник «Динамо» Скопинцев похвалил Нгмале за игру в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением об умении бело-голубых дожимать соперника в самой концовке встречи.

— Это все вместе — наше умение и хорошая подготовка.

— То, что делает Нгамале, забивая на последних минутах...

— Это его пик, который приходится на последние минуты. Когда просели, он за счет своего длинного тигриного шага врывается в штрафную — и у него получается. Это мастерство, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

18 мая «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ обыграло дома «Крылья Советов» (4:1). После 29 матчей бело-голубые набрали 56 очков. Для оформления чемпионства команде достаточно в последнем туре сыграть вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-skopintsev-goly-ngamale-na-poslednih-minutah-masterstvo-ego-pik/
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
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