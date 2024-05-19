Защитник «Динамо» Скопинцев похвалил Нгмале за игру в этом сезоне РПЛ

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением об умении бело-голубых дожимать соперника в самой концовке встречи.

— Это все вместе — наше умение и хорошая подготовка.

— То, что делает Нгамале, забивая на последних минутах...

— Это его пик, который приходится на последние минуты. Когда просели, он за счет своего длинного тигриного шага врывается в штрафную — и у него получается. Это мастерство, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».