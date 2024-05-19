Защитник «Динамо» Скопинцев похвалил Нгмале за игру в этом сезоне РПЛ

Сегодня, 13:00
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением об умении бело-голубых дожимать соперника в самой концовке встречи.
— Это все вместе — наше умение и хорошая подготовка.
— То, что делает Нгамале, забивая на последних минутах...
— Это его пик, который приходится на последние минуты. Когда просели, он за счет своего длинного тигриного шага врывается в штрафную — и у него получается. Это мастерство, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».
18 мая «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ обыграло дома «Крылья Советов» (4:1). После 29 матчей бело-голубые набрали 56 очков. Для оформления чемпионства команде достаточно в последнем туре сыграть вничью.