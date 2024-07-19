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19 июля, 23:30

Защитник Диванович следующий сезон проведет в «Ахмате»

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Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы Заима Дивановича, заявил, что футболист останется на предстоящий сезон в «Ахмате».

«На предстоящий сезон Заим останется в «Ахмате», у него действующий контракт с клубом. О предложениях от других клубов я говорить не могу, потому что Диванович сконцентрирован только на выступлениях за «Ахмат», — заявил Биба «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Диванович провел за «Ахмат» 9 матчей. 23-летний черногорский защитник пропустил большую часть чемпионата из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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